LIVE presentazione a Moena, Antognoni: "Grazie tifosi, non ci abbandonate mai, neppure in questa occasione"

Giancarlo Antognoni ha preso la parola sul palco di Moena, per la presentazione della squadra: "L’accoglienza è sempre bellissima e ringrazio il popolo viola che mi sosteneva come giocatore e che ades...

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2017 21:32

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