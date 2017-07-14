Saponara: "Presto sarò in campo, per ora mi limito a sfiancarmi in biciletta"
Il fantasista gigliato Riccardo Saponara è intervenuto durante la presentazione della squadra questa sera, nel ritiro viola di Moena. L'ex Empoli e Milan ha parlato così: "Gli allenamenti in biciclett...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2017 22:42
Il fantasista gigliato Riccardo Saponara è intervenuto durante la presentazione della squadra questa sera, nel ritiro viola di Moena. L'ex Empoli e Milan ha parlato così: "Gli allenamenti in bicicletta con i preparatori sono estenuanti. Sarò presto sui campi da gioco, sto per ricominciare a correre ma non sarebbe intelligente dare delle tempistiche".