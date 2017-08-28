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Domani alle 11 la presentazione del nuovo terzino viola Vincent Laurini.

Vincent Laurini, nuovo laterale di destra della Fiorentina, verrà presentato nella giornata di domani allo stadio Franchi. L'appuntamento è fissato per le ore 11, l'ex Empoli sta attualmente svolgendo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 18:51
Domani alle 11 la presentazione del nuovo terzino viola Vincent Laurini. -
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Vincent Laurini, nuovo laterale di destra della Fiorentina, verrà presentato nella giornata di domani allo stadio Franchi. L'appuntamento è fissato per le ore 11, l'ex Empoli sta attualmente svolgendo le visite mediche...

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