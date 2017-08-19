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La Presentazione del Cholito Simeone è stata anticipate alle ore 11 di lunedì. Il comunicato ACF...

La Fiorentina comunica che la presentazione del calciatore Giovanni Simeone, prevista per lunedì 21 agosto alle ore 14:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini”, è stata anticipata alle ore 1...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 19:25
La Presentazione del Cholito Simeone è stata anticipate alle ore 11 di lunedì. Il comunicato ACF... -
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La Fiorentina comunica che la presentazione del calciatore Giovanni Simeone, prevista per lunedì 21 agosto alle ore 14:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini”, è stata anticipata alle ore 11:00. A riportarlo è il sito ufficiale ACF.

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