La Presentazione del Cholito Simeone è stata anticipate alle ore 11 di lunedì. Il comunicato ACF...
La Fiorentina comunica che la presentazione del calciatore Giovanni Simeone, prevista per lunedì 21 agosto alle ore 14:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini”, è stata anticipata alle ore 1...
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 19:25
La Fiorentina comunica che la presentazione del calciatore Giovanni Simeone, prevista per lunedì 21 agosto alle ore 14:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini”, è stata anticipata alle ore 11:00. A riportarlo è il sito ufficiale ACF.