Nuove maglie: il 5 luglio la presentazione ufficiale presso il Palagio di Parte Guelfa...

Mercoledì 5 luglio alle 9:30 presso il Palagio di Parte Guelfa sarà presentato alla stampa il concept della stagione “4 Quartieri, 1 Cuore Viola” e la nuova collezione di maglie della Fiorentina. Nel...

Mercoledì 5 luglio alle 9:30 presso il Palagio di Parte Guelfa sarà presentato alla stampa il concept della stagione “4 Quartieri, 1 Cuore Viola” e la nuova collezione di maglie della Fiorentina. Nel pomeriggio sono previste due sessioni di autografi presso il Fiorentina Store Stadio e il Fiorentina Store Duomo dove i calciatori viola incontreranno i tifosi per foto e autografi a partire dalle 19.30.