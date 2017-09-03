ACF: domani alle 11,30 allo stadio la presentazione di Cyril Thereau
ACF Fiorentina fa sapere che domani lunedì 4 settembre, alle ore 11:30, presso la sala stampa Manuela Righini dello Stadio Franchi, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Cyril Thereau. Il...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2017 15:51
ACF Fiorentina fa sapere che domani lunedì 4 settembre, alle ore 11:30, presso la sala stampa Manuela Righini dello Stadio Franchi, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Cyril Thereau. Il francese, all’Udinese fino a due giorni dal gong finale del mercato, è stato il penultimo acquisto della sessione appena conclusa.