Labaro Viola

Pressing del Galatasaray su Ianis Hagi, il padre Gheorghe spinge per portarlo ad Istanbul. La Fiorentina...

Ianis Hagi, figlio del grande Gheorghe, è sicuramente il figlio d'arte che sta facendo più fatica a ritagliarsi uno spazio fra le fila della Fiorentina. Per il rumeno c'è aria d'addio nella finestra d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2017 13:58
Pressing del Galatasaray su Ianis Hagi, il padre Gheorghe spinge per portarlo ad Istanbul. La Fiorentina... -
News
Fiorentina
Serie A
Hagi
Mercato
Viola
Galatasaray
Gennaio
Turchia
Gheorghe Hagi
Condividi

Ianis Hagi, figlio del grande Gheorghe, è sicuramente il figlio d'arte che sta facendo più fatica a ritagliarsi uno spazio fra le fila della Fiorentina. Per il rumeno c'è aria d'addio nella finestra di mercato invernale, e stando alle voci che rimbalzano dalla Turchia, il Galatasaray sembrerebbe interessato a portarlo ad Istanbul. Il sodalizio giallorosso gode fra l'altro del benestare di Gheorghe Hagi e sembra che sta curando in prima persona la trattativa. D'altro canto, i Viola non vorrebbero cederlo a titolo definitivo.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok