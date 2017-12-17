Pressing del Galatasaray su Ianis Hagi, il padre Gheorghe spinge per portarlo ad Istanbul. La Fiorentina...

Ianis Hagi, figlio del grande Gheorghe, è sicuramente il figlio d'arte che sta facendo più fatica a ritagliarsi uno spazio fra le fila della Fiorentina. Per il rumeno c'è aria d'addio nella finestra d...

Ianis Hagi, figlio del grande Gheorghe, è sicuramente il figlio d'arte che sta facendo più fatica a ritagliarsi uno spazio fra le fila della Fiorentina. Per il rumeno c'è aria d'addio nella finestra di mercato invernale, e stando alle voci che rimbalzano dalla Turchia, il Galatasaray sembrerebbe interessato a portarlo ad Istanbul. Il sodalizio giallorosso gode fra l'altro del benestare di Gheorghe Hagi e sembra che sta curando in prima persona la trattativa. D'altro canto, i Viola non vorrebbero cederlo a titolo definitivo.