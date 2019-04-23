Gheorghe Hagi: "Ianis andrà via dal Viitorul, ci sono offerte da Spagna, Italia, Belgio…"

A Digi Sport è intervenuto Gheorghe Hagi parlando del futuro del figlio Ianis Hagi: "Per Ianis ci sono offerte da Spagna, Italia, Belgio e tanti altri paesi. Si potrebbe dire che ha estimatori in ogni...

A cura di Redazione Labaroviola 23 aprile 2019 15:11

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi

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