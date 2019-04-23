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Gheorghe Hagi: "Ianis andrà via dal Viitorul, ci sono offerte da Spagna, Italia, Belgio…"

A Digi Sport è intervenuto Gheorghe Hagi parlando del futuro del figlio Ianis Hagi: "Per Ianis ci sono offerte da Spagna, Italia, Belgio e tanti altri paesi. Si potrebbe dire che ha estimatori in ogni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 aprile 2019 15:11
Gheorghe Hagi: "Ianis andrà via dal Viitorul, ci sono offerte da Spagna, Italia, Belgio…" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
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A Digi Sport è intervenuto Gheorghe Hagi parlando del futuro del figlio Ianis Hagi: "Per Ianis ci sono offerte da Spagna, Italia, Belgio e tanti altri paesi. Si potrebbe dire che ha estimatori in ogni parte del mondo.
Secondo me andrà via dal Viitorul nel corso della prossima estate. Difficile dire dove, dipenderà da chi si muoverà prima per averlo".

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