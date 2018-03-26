Semplici: "Orgoglioso della mia Spal. Io in viola? Prematuro parlarne, ma sarebbe bello. Presenza dei DV fondamentale..."

Il tecnico fiorentino Leonardo Semplici, attualmente alla guida della SPAL, ha ricevuto il premio Panchina d'Oro relativo alla stagione passata nella quale ha raggiunto la storica promozione in Serie...

Il tecnico fiorentino Leonardo Semplici, attualmente alla guida della SPAL, ha ricevuto il premio Panchina d'Oro relativo alla stagione passata nella quale ha raggiunto la storica promozione in Serie A col club ferrarese. Queste le dichiarazioni rilasciate a margine dell'evento: "Il mio percorso è stato lungo, questa è la terza volta che vinco e mi fa piacere: è segno del buon lavoro fatto ma deve darmi stimolo per migliorarmi, mettermi in discussione ed andare avanti. Spero che i risultati futuri mi portino ad una crescita professionale. Sappiamo il nostro percorso e rispetto all'andata siamo migliorati, calandoci di più nella categoria grazie anche all'arrivo di giocatori nel mercato invernale. Stiamo facendo risultati importanti e ci stiamo preparando al meglio. Fiorentina nel mio futuro? Sono di Firenze e tifoso viola ma sto bene alla SPAL. Cercherò di affermarmi con questa società, poi in futuro se dovesse arrivare un'opportunità del genere ben venga ma ora è prematura. Viola da Europa? Credo possano farcela, dopo la morte di Astori si è ritrovato uno spirito di unità che mancava da tempo e credo possa farcela. Chiesa? Ha grande avvenire: si sta confermando e sta crescendo, dalla sua ha l'età. Della Valle? Determinanti sia per Firenze che per il calcio italiano. La squadra ha un grande futuro e l'unità di intenti può portare solo bene al calcio".