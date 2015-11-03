Notizie Panchina Doro Fiorentina

Sarri: "Andrò ad allenare dove mi chiameranno, e dove ci sono sentimento e forte motivazione“
24 marzo 2025 18:25
La Panchina d'Oro va ad Inzaghi, Gasperini 2°. Italiano al 3° posto per la stagione con la Fiorentina
24 marzo 2025 16:07
Bollini: "Kayode ha avuto un miglioramento incredibile, è pronto per la Serie A. Il percorso dei viola è ottimo
29 gennaio 2024 15:09
Gasperini chiede l'armistizio ai tifosi viola: "Abbiamo esagerato tutti, me compreso"
04 febbraio 2020 12:13
Allegri: "Nessuna dedica in particolare, il mio pensiero va a Davide Astori. Allenatori italiani top, serve ottimismo..."
26 marzo 2018 14:14
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