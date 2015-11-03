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Notizie Panchina Doro Fiorentina

Sarri: "Andrò ad allenare dove mi chiameranno, e dove ci sono sentimento e forte motivazione“

24 marzo 2025 18:25

La Panchina d'Oro va ad Inzaghi, Gasperini 2°. Italiano al 3° posto per la stagione con la Fiorentina

24 marzo 2025 16:07

Bollini: "Kayode ha avuto un miglioramento incredibile, è pronto per la Serie A. Il percorso dei viola è ottimo

29 gennaio 2024 15:09

Gasperini chiede l'armistizio ai tifosi viola: "Abbiamo esagerato tutti, me compreso"

04 febbraio 2020 12:13

Allegri: "Nessuna dedica in particolare, il mio pensiero va a Davide Astori. Allenatori italiani top, serve ottimismo..."

26 marzo 2018 14:14

Semplici: "Orgoglioso della mia Spal. Io in viola? Prematuro parlarne, ma sarebbe bello. Presenza dei DV fondamentale..."

26 marzo 2018 13:48

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