La Panchina d'Oro va ad Inzaghi, Gasperini 2°. Italiano al 3° posto per la stagione con la Fiorentina

Presso il Centro Tecnico Federale si è svolta la cerimonia di premiazione della 33ª edizione della Panchina d'Oro, con l'assegnazione del premio al miglior allenatore della passata stagione, scelto tr...

Presso il Centro Tecnico Federale si è svolta la cerimonia di premiazione della 33ª edizione della Panchina d'Oro, con l'assegnazione del premio al miglior allenatore della passata stagione, scelto tramite il voto dei colleghi. Simone Inzaghi ha trionfato con 26 voti, precedendo Gian Piero Gasperini, che si è classificato secondo con 14 voti. Il terzo posto è stato conquistato da Vincenzo Italiano, ora allenatore del Bologna, grazie alla stagione con la Fiorentina, ottenendo 4 voti.