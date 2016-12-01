Nardella: "Lo stadio nuovo sarà il regalo di natale ai fiorentini"

Il progetto sarà sicuramente a dicembre, babbo natale arriverà con lo stadio per i tifosi viola" Nardella

Dario Nardella, sindaco di Firenze ha risposto alle domande dei cittadini sul nuovo stadio viola, queste le sue parole: "Il progetto per il nuovo stadio della Fiorentina sarà come un regalo sotto l’albero di Natale per i tutti fiorentini e i tifosi viola. La presentazione del progetto sarà sicuramente a dicembre: quindi Babbo Natale arriverà con lo stadio per i fiorentini" conclude Nardella.