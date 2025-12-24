Passione, sacrificio, emozioni condivise: Buon Natale a chi ama la Fiorentina senza condizioni

In questo momento così speciale dell’anno sentiamo il bisogno di dirvi Grazie, dal profondo del cuore, per l’affetto costante e la passione con cui ci accompagnate ogni giorno. Ogni articolo letto, ogni messaggio, ogni condivisione rappresenta per noi una spinta fondamentale a raccontare la Fiorentina con impegno, autenticità e amore per questi colori.
Con il cuore colmo di riconoscenza vi auguriamo un Natale sereno e pieno di gioia. Continuate a camminare al nostro fianco, per vivere insieme tutte le emozioni che verranno, dall’inizio fino all’ultimo battito.
Un grande abbraccio, La redazione di Labaro Viola