25 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Passione, sacrificio, emozioni condivise: Buon Natale a chi ama la Fiorentina senza condizioni

News

Redazione

25 Dicembre · 00:00

Aggiornamento: 25 Dicembre 2025 · 00:01

di

Dalla passione condivisa agli auguri più sinceri, il nostro abbraccio natalizio a chi vive la Fiorentina ogni giorno con noi

In questo momento così speciale dell’anno sentiamo il bisogno di dirvi Grazie, dal profondo del cuore, per l’affetto costante e la passione con cui ci accompagnate ogni giorno. Ogni articolo letto, ogni messaggio, ogni condivisione rappresenta per noi una spinta fondamentale a raccontare la Fiorentina con impegno, autenticità e amore per questi colori.

Con il cuore colmo di riconoscenza vi auguriamo un Natale sereno e pieno di gioia. Continuate a camminare al nostro fianco, per vivere insieme tutte le emozioni che verranno, dall’inizio fino all’ultimo battito.

Un grande abbraccio,                                                                                                                                            La redazione di Labaro Viola

