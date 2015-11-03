Notizie Labaro Viola Fiorentina

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Passione, sacrificio, emozioni condivise: Buon Natale a chi ama la Fiorentina senza condizioni

25 dicembre 2025 00:00

"Anche a Natale una sola Passione, un caloroso augurio ai nostri appassionati lettori"

25 dicembre 2024 00:32

Dodo scrive a Labaro Viola su Instagram, gioia dopo la notizia dell'accordo tra Fiorentina e Shakhtar

14 giugno 2022 11:53

LABARO VIOLA AUGURA UN GRANDE 2022, COME I QUATTRO GOL RIFILATI AL MILAN

31 dicembre 2021 20:29

Labaro Viola augura a tutti i lettori un grande Natale, che i vostri sogni si possano realizzare

24 dicembre 2021 23:44

2020, un anno da dimenticare. 2021 un anno da iniziare nel migliori dei modi. Tanti auguri da Labaroviola &#x1f49c;&#x269c;&#xfe0f;

01 gennaio 2021 01:01

La redazione di Labaro Viola augura a tutti i lettori un Natale felice e sereno, con il cuore

24 dicembre 2020 22:05

Batistuta e Antognoni salutano il capitano tra Firenze e il Labaro Viola. Ecco la maglia dei tifosi della Fiorentina

16 giugno 2018 16:47

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