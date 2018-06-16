Batistuta e Antognoni salutano il capitano tra Firenze e il Labaro Viola. Ecco la maglia dei tifosi della Fiorentina

Un gesto che sarà storia della Fiorentina, un saluto al capitano che dopo quel maledetto 4 marzo è diventato la bella abitudine di fine partita dei giocatori viola con i tifosi. Un gesto che racchiude...

Un gesto che sarà storia della Fiorentina, un saluto al capitano che dopo quel maledetto 4 marzo è diventato la bella abitudine di fine partita dei giocatori viola con i tifosi. Un gesto che racchiude mille emozioni e parole.

Adesso nasce la maglia dei tifosi della Fiorentina, con le due stelle della storia gigliata Antognoni e Batistuta che fanno il saluto al capitano. Con i simboli più belli di Firenze…

Con i quattro colori di Firenze e non solo, anche nei colori viola, rosa e grigia. Ecco le foto delle t-shirt. Qui per comprarle e visitate lo shop