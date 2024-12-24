"Anche a Natale una sola Passione, un caloroso augurio ai nostri appassionati lettori"

La famiglia Viola è Unica ed una soltanto. Un felice Natale ed un abbraccio ideale a chi ci segue con affetto

Cari lettori,

In questo periodo speciale dell'anno, vogliamo cogliere l’occasione per ringraziarvi di cuore per il vostro continuo supporto e per la passione con cui seguite il nostro lavoro. Ogni vostra lettura, commento e condivisione ci spinge a dare il massimo per raccontarvi la nostra amata Fiorentina con dedizione e passione.

E' stato un anno di grandi sfide, gioie e delusioni, e siamo orgogliosi di aver condiviso con voi ogni traguardo, ogni lacrima e ogni sorriso che la Fiorentina ci ha regalato.

Vi auguriamo di cuore un Felice Natale

Continuate a seguirci per vivere con noi ogni emozione, dalla prima all'ultima.

Un abbraccio,

La redazione di Labaro Viola 💜🎄

De Santis: “Nkunku in uscita dal Chelsea occasione intrigante per la Fiorentina come lo fu Salah”

https://www.labaroviola.com/de-santis-nkunku-in-uscita-dal-chelsea-occasione-intrigante-per-la-fiorentina-come-lo-fu-salah/282175/