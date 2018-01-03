Spalletti: "Fiorentina nei nostri pensieri da Natale. Allenare l'Inter è emozionante, lavoreremo senza sosta..."

L'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Premium Sport. Il tecnico toscano ha descritto così i primi sei mesi sulla panchina del biscione, Inter e Fiorentina...

L'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Premium Sport. Il tecnico toscano ha descritto così i primi sei mesi sulla panchina del biscione, Inter e Fiorentina saranno avversari nel prossimo turno di campionato: "Buon anno a tutti i nostri tifosi, a tutti coloro che vogliono bene all'Inter. Noi pensiamo alla Fiorentina da San Silvestro, anche perché il calendario riempie qualsiasi spazio ed è giusto così. Perché nelle feste più belle dell'anno è giusto mettere lo spettacolo più bello, quello del calcio italiano". Cosa pensa di questi primi sei mesi all'Inter? "Se penso ai punti che ho fatto l'anno scorso vedo che sono gli stessi dell'anno passato, però poi io devo ambire a fare qualcosa di più, quindi non sono contento del mio lavoro. Sicuramente l'Inter è qualcosa di emozionante, che ti crea qualcosa di vero, basta guardare dentro la storia. Dobbiamo lavorare per sentirci da Inter, per essere l'Inter, questa cosa farà la differenza". Le dichiarazioni sono raccolte da fcinternews.it