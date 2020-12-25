VIDEO, Prete esulta sull'altare per la Fiorentina: "I Re Magi si chiamano Vlahovic, Alex Sandro e Caceres"

Don Stefano Ulivi, sacerdote di Barberino di Mugello (Firenze), alla messa di Natale ha esultato per la vittoria della Fiorentina

Mischiare il sacro col profano? Non è detto, visto che per qualcuno anche il calcio è questione di fede. E se il qualcuno in questione è un sacerdote durante la messa di Natale... Infatti don Stefano Ulivi, sacerdote di Barberino di Mugello (Firenze), oggi alla messa nella chiesa di Cavallina, si è lasciato andare a un pubblico elogio alla Fiorentina vittoriosa in casa Juventus. E ha anche ribattezzato i Magi con i nomi degli autori dei tre gol che hanno consegnato la storica vittoria ai viola: "Si chiamano Vlahovic, Alex Sandro e Caceres..." Ecco il video postato dal sito de La Nazione





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DE LAURENTIIS CONTRO PIRLO: "PENSI A FARE L'ALLENATORE, NON L'AVVOCATO. SAREBBE TROPPO FACILE DARGLI DEL PIRLO"

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