De Laurentiis contro Pirlo: “Pensi a fare l’allenatore, non l’avvocato. Troppo facile dargli del pirla”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Capital per fare il punto sul momento della squadra e per parlare della sentenza di Juventus-Napoli

Su Pirlo che ha dichiarato sulla sentenza di Juve-Napoli che altre squadre sono state danneggiate

“Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta, lasciare ai suoi rappresentati della società certe risposte. Quella è una sentenza dello Stato, una legge dello Stato in questo casino del Covid, con lo Stato incapace di affrontarlo, che fai? Anteponi una legge dello sport ad una legge statale rischiando il penale? Mi sembra una follia. Pirlo non fa di mestiere l’avvocato, non conosce certe procedure e non conosce cosa è accaduto a livello di protocolli. Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del Pirla, sarebbe troppo facile. Faccia l’allenatore. Ha detto quello che avrebbe detto qualsiasi allenatore per difendere la società per cui lavora.

Ha ricevuto telefonate insolite dopo la sentenza?

“No, ho ricevuto grande solidarietà da molti. Qui non si trattava di vincere o perdere, ma di ribaltare una decisione sbagliata presa dalla Federcalcio. Anche Mario Draghi mi ha telefonato per compiacersi, essendo lui un uomo di stato, era soddisfatto che ci fosse stata una giustizia equa” conclude De Laurentiis, parole registrate da TMW.

