I giocatori della Fiorentina potranno andare ovunque durante le vacanze, no limitazioni Covid

La Fiorentina domani sarà di scena a Verona, dopo ci sarà il rompete le righe per i giocatori viola che avranno 7 giorni di libertà dove i ragazzi potranno raggiungere qualsiasi località, la società viola dunque non ha dato regole e limitazioni sui posti da raggiungere per i propri calciatori. La ripresa degli allenamenti al centro sportivo Astori è fissata per il 29 dicembre.

Flavio Ognissanti

ALLENATORE LILLE ANNUNCIO INFORTUNIO, MA IL DUBBIO E’ LECITO…