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Notizie Vacanze Fiorentina

I giocatori della Fiorentina potranno andare ovunque durante le vacanze, no limitazioni Covid

21 dicembre 2021 19:11

Giocatori Fiorentina liberi dopo la Juve, ripresa il 29. Chi esce dall'Italia dovrà seguire norme ASL

21 dicembre 2020 15:21

Venuti: "Era importante chiudere la stagione con una vittoria"

02 agosto 2020 21:58

Fiorentina, dal 3/8 vacanze. Probabilmente dal 17/8 ritrovo al centro sportivo per le visite mediche

21 luglio 2020 11:22

Vacanze viola: Chiesa vola a Dubai con Thereau e Biraghi, vincono le Maldive e Zanzibar. Pioli al freddo...

09 gennaio 2018 10:39

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