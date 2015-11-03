Notizie Vacanze Fiorentina

I giocatori della Fiorentina potranno andare ovunque durante le vacanze, no limitazioni Covid
21 dicembre 2021 19:11
Giocatori Fiorentina liberi dopo la Juve, ripresa il 29. Chi esce dall'Italia dovrà seguire norme ASL
21 dicembre 2020 15:21
Venuti: "Era importante chiudere la stagione con una vittoria"
02 agosto 2020 21:58
Fiorentina, dal 3/8 vacanze. Probabilmente dal 17/8 ritrovo al centro sportivo per le visite mediche
21 luglio 2020 11:22
Vacanze viola: Chiesa vola a Dubai con Thereau e Biraghi, vincono le Maldive e Zanzibar. Pioli al freddo...
09 gennaio 2018 10:39
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