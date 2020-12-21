Giocatori Fiorentina liberi dopo la Juve, ripresa il 29. Chi esce dall'Italia dovrà seguire norme ASL

Emergono le date delle vacanze natalizie per i giocatori della Fiorentina, vacanze che partiranno da dopo la partita contro la Juventus

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, i giocatori della Fiorentina, dopo la partita contro la Juventus in programma domani sera a Torino, avranno quasi una settimana di vacanza dove potranno raggiungere le proprie famiglie, l’appuntamento è fissato al 28 dicembre per i tamponi e al 29 per la ripresa degli allenamenti al centro sportivo. I giocatori viola che torneranno in patria per passare le feste con i propri cari, al rientro a Firenze, dovranno seguire le disposizioni dell’Asl, disposizioni che ancora però non sono state rese note.

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