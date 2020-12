TMW, il Milan vuole prendere subito Milenkovic, cerca di trattare l’acquisto con la Fiorentina

Il Milan torna su Nikola Milenkovic, lo scrive Tuttomercatoweb. Nuovi contatti per il difensore della Fiorentina, che rientra quindi nella lista dei profili graditi ai rossoneri per la difesa. La richiesta dei viola al momento è considerata elevata. Si continuerà a trattare anche nelle prossime settimane dopo i contatti già avviati il mese scorso per il prestito con riscatto. Non solo Simakan per il quale sono stati fatti passi avanti importanti, il Milan ci riprova per Milenkovic…

