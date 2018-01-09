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Vacanze viola: Chiesa vola a Dubai con Thereau e Biraghi, vincono le Maldive e Zanzibar. Pioli al freddo...

La Nazione in edicola oggi si sofferma sulle vacanze dei giocatori viola in occasione di questa pausa.Natale con i tuoi (compagni), la pausa di gennaio con chi vuoi. Fiorentina in vacanza, c’è chi ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 10:39
Vacanze viola: Chiesa vola a Dubai con Thereau e Biraghi, vincono le Maldive e Zanzibar. Pioli al freddo... -
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La Nazione in edicola oggi si sofferma sulle vacanze dei giocatori viola in occasione di questa pausa.

Natale con i tuoi (compagni), la pausa di gennaio con chi vuoi. Fiorentina in vacanza, c’è chi ha scelto mete esotiche come Sportiello, Astori e Badelj tra Maldive e Zanzibar. Vacanza al caldo anche per Federico Chiesa con la sua inseparabile Caterina, volati a Dubai. Stessa meta di Cyril Thereau e Cristiano Biraghi. Simeone invece è partito per un tour per le capitali europee (tra cui Praga) con gli amici arrivati dall’Argentina.

Molti stranieri sono tornati a casa, come Maxi Olivera in Uruguay e Sanchez che ha raggiunto la famiglia (in vacanza proprio in Uruguay). Eysseric è tornato a Marsiglia. Vitor Hugo continua i propri viaggi, dopo un’udienza dal Papa e la prima neve dell’Abetone scoperta qualche tempo fa. Pioli è andato in val Gardena, in Italia anche Laurini e Benassi con le rispettive famiglie. A Firenze, per qualche giorno di festa, si sono fermati invece Vecino, Borja Valero, Zampano, Lezzerini, Fazzi e Venuti.

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