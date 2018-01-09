Vacanze viola: Chiesa vola a Dubai con Thereau e Biraghi, vincono le Maldive e Zanzibar. Pioli al freddo...

La Nazione in edicola oggi si sofferma sulle vacanze dei giocatori viola in occasione di questa pausa.Natale con i tuoi (compagni), la pausa di gennaio con chi vuoi. Fiorentina in vacanza, c’è chi ha...

La Nazione in edicola oggi si sofferma sulle vacanze dei giocatori viola in occasione di questa pausa.

Natale con i tuoi (compagni), la pausa di gennaio con chi vuoi. Fiorentina in vacanza, c’è chi ha scelto mete esotiche come Sportiello, Astori e Badelj tra Maldive e Zanzibar. Vacanza al caldo anche per Federico Chiesa con la sua inseparabile Caterina, volati a Dubai. Stessa meta di Cyril Thereau e Cristiano Biraghi. Simeone invece è partito per un tour per le capitali europee (tra cui Praga) con gli amici arrivati dall’Argentina.

Molti stranieri sono tornati a casa, come Maxi Olivera in Uruguay e Sanchez che ha raggiunto la famiglia (in vacanza proprio in Uruguay). Eysseric è tornato a Marsiglia. Vitor Hugo continua i propri viaggi, dopo un’udienza dal Papa e la prima neve dell’Abetone scoperta qualche tempo fa. Pioli è andato in val Gardena, in Italia anche Laurini e Benassi con le rispettive famiglie. A Firenze, per qualche giorno di festa, si sono fermati invece Vecino, Borja Valero, Zampano, Lezzerini, Fazzi e Venuti.