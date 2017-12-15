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La Fiorentina in posa natalizia per Save The Children. Maglioni, renne, paraorecchie e calze

Foto natalizia in casa Fiorentina. Infatti Simeone, Astori, Sanchez e Biraghi hanno posato in versione Natale per Save The Children con calze, Maglioni, paraorecchi, ghirlande e renne. Un gesto benefi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2017 15:19
La Fiorentina in posa natalizia per Save The Children. Maglioni, renne, paraorecchie e calze -
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Foto natalizia in casa Fiorentina. Infatti Simeone, Astori, Sanchez e Biraghi hanno posato in versione Natale per Save The Children con calze, Maglioni, paraorecchi, ghirlande e renne. Un gesto benefico per sensibilizzare la raccolta fondi per lo sponsor della società viola dal 2011 ormai. Ecco la foto postata su Facebook

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