La Fiorentina in posa natalizia per Save The Children. Maglioni, renne, paraorecchie e calze
Foto natalizia in casa Fiorentina. Infatti Simeone, Astori, Sanchez e Biraghi hanno posato in versione Natale per Save The Children con calze, Maglioni, paraorecchi, ghirlande e renne. Un gesto benefi...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2017 15:19
Foto natalizia in casa Fiorentina. Infatti Simeone, Astori, Sanchez e Biraghi hanno posato in versione Natale per Save The Children con calze, Maglioni, paraorecchi, ghirlande e renne. Un gesto benefico per sensibilizzare la raccolta fondi per lo sponsor della società viola dal 2011 ormai. Ecco la foto postata su Facebook