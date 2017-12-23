Valcareggi: "Ieri passo avanti. Baba riserva? E' colpa sua. Giaccherini lo porto via da Napoli"

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, ha parlato della gara di ieri a Radio Bruno: "La Fiorentina è una bella squadra e ieri a Cagliari l’ha dimostrato, ho visto un passo in avanti. Babacar re...

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, ha parlato della gara di ieri a Radio Bruno: "La Fiorentina è una bella squadra e ieri a Cagliari l’ha dimostrato, ho visto un passo in avanti. Babacar resta un subentrante, ma sta migliorando, Chiesa è stato fantastico. Milenkovic? Ha dimostrato di avere grande personalità, la sua disinvoltura è un pregio. I segnali sono ottimi. Babacar? E’ colpa sua se è un perfetto subentrante. Simeone, anche se non fa gol, la prestazione te l’assicura. Giaccherini? Lo porto via, è d’accordo anche il Napoli. Se dovessero dichiararlo di nuovo incedibile dovrebbero spiegarmi molto bene questa posizione".