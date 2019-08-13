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AS, la Fiorentina segue Baba del Chelsea. Il suo contratto scade nel 2020. Su di lui anche Inter ed Ajax

Secondo il quotidiano spagnolo AS, oltre all'Inter ed all'Ajax c'è anche la Fiorentina su Baba Rahman del Chelsea. Il suo contratto scade nel giugno 2020. Se arrivassero nuove conferme potrebbe essere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2019 00:29
AS, la Fiorentina segue Baba del Chelsea. Il suo contratto scade nel 2020. Su di lui anche Inter ed Ajax -
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Secondo il quotidiano spagnolo AS, oltre all'Inter ed all'Ajax c'è anche la Fiorentina su Baba Rahman del Chelsea. Il suo contratto scade nel giugno 2020. Se arrivassero nuove conferme potrebbe essere un ulteriore indizio per l'eventuale cessione di Biraghi.

 

 

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