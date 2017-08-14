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Repubblica: la squadra non gira, Pioli ha dubbi. Corsia sinistra da brividi e Baba non c'è con la testa...

Analisi di Repubblica, stamane, dopo lo scialbo pareggio viareggino contro il Parma: "Sono tanti i dubbi e i problemi che Stefano Pioli si trova ad affrontare nella settimana che porterà all'inizio de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 11:03
Repubblica: la squadra non gira, Pioli ha dubbi. Corsia sinistra da brividi e Baba non c'è con la testa... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Analisi di Repubblica, stamane, dopo lo scialbo pareggio viareggino contro il Parma: "Sono tanti i dubbi e i problemi che Stefano Pioli si trova ad affrontare nella settimana che porterà all'inizio del campionato e dopo le indicazioni arrivate dall'amichevole contro il Parma. Un pareggio "tristanzuolo" che palesa molte lacune in fase di costruzione di gioco, con le occasioni che sono arrivate sporadiche e spesso casuali. La fascia sinistra composta da Olivera e Zekhnini è da brividi, per non parlare di Babacar, ancora inconsistente forse anche a causa del mercato che lo porterà a essere ancora la seconda scelta offensiva della Fiorentina. Tutti si aspettavano qualcosa di più da quest'ultima amichevole, compreso Pioli. Una delle poche note positive è Benassi, già in forma campionato e uno dei migliori in campo nonostante la posizione alta a destra non convinca fino in fondo".

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