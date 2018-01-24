Thereau prova a stringere i denti: vuole esserci già contro il Verona, ma resta a mezzo servizio
La Nazione oggi in edicola afferma che Thereau stringe i denti e prova a farcela. Addirittura per la partita di domenica contro il Verona. Il primo allenamento dopo il disastro di Genova ha riconsegna...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2018 10:54
La Nazione oggi in edicola afferma che Thereau stringe i denti e prova a farcela. Addirittura per la partita di domenica contro il Verona. Il primo allenamento dopo il disastro di Genova ha riconsegnato a Pioli un francese a mezzo servizio. Thereau ha lavorato parzialmente con il resto del gruppo svolgendo una serie di esercizi atletici sul campo senza il sussidio di un tutore toracico. La sensazione è che la Fiorentina aspetterà di recuperarlo al 100%.