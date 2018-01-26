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Incredibile Cyril Thereau: recupero lampo, convocato per il Verona. In tre però vogliono il suo posto...

Come scrive oggi il Corsport, Cyril Thereau potrebbe essere convocato per la sfida di domenica con il Verona. Una notizia per certi versi clamorosa, dato l'infortunio patito pochi giorni fa contro la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2018 11:15
Incredibile Cyril Thereau: recupero lampo, convocato per il Verona. In tre però vogliono il suo posto... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Come scrive oggi il Corsport, Cyril Thereau potrebbe essere convocato per la sfida di domenica con il Verona. Una notizia per certi versi clamorosa, dato l'infortunio patito pochi giorni fa contro la Samp. Recupero fulmineo, visto che le previsioni più favorevoli fissavano il rientro tra una settimana a Bologna. Oggi invece c’è cauto ottimismo, e il francese potrebbe anche giocare contro il Verona. Se Pioli lo riterrà pronto al 100%, lo farà giocare dall’inizio insieme a Simeone e Chiesa. Altrimenti uno tra Eysseric, Saponara e Gil Dias.

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