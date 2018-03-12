Dias: "Ciao capitano ti porteró nel cuore, chi ha giocato con te non ti dimenticherà mai"
Attraverso i propri canali social, Gil Dias ha voluto commentare la particolare giornata di ieri. Queste le sue parole:
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2018 13:25
"E' stata la vittoria più dolorosa della mia vita. Oggi il risultato non era importante. Firenze voleva solo un'altra occasione per salutare il suo grande capitano Davide, un essere umano distinto, speciale, colto, dal sorriso facile e con un'enorme gioia di vivere. La nostra squadra voleva brindare alla vittoria e fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Sono sicuro che tutti quelli che hanno condiviso lo spogliatoio con te, d'ora in poi, ti porteranno nel cuore. Grazie amico mio, mio capitano! Non ti dimenticherò mai Davide! ❤️".