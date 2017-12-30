Antognoni: "Chiesa fuori per scelta tecnica. Le scelte di Pioli non si discutono. Se Gil Dias dovesse fare gol..."

Giancarlo Antognoni ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:"Chiesa fuori credo sia una scelta tecnica, ha giocato tanto e un po' di riposo penso faccia bene anche a lui. Sulle scelte dell'a...

A cura di Redazione Labaroviola 30 dicembre 2017 12:04

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni

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