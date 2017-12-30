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Antognoni: "Chiesa fuori per scelta tecnica. Le scelte di Pioli non si discutono. Se Gil Dias dovesse fare gol..."

Giancarlo Antognoni ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:"Chiesa fuori credo sia una scelta tecnica, ha giocato tanto e un po' di riposo penso faccia bene anche a lui. Sulle scelte dell'a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 12:04
Antognoni: "Chiesa fuori per scelta tecnica. Le scelte di Pioli non si discutono. Se Gil Dias dovesse fare gol..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
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Giancarlo Antognoni ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:

"Chiesa fuori credo sia una scelta tecnica, ha giocato tanto e un po' di riposo penso faccia bene anche a lui. Sulle scelte dell'allenatore non si può disquisire: se Gil Dias dovesse fare gol allora porteremo gli elogi a Pioli. Non mi aspettavo di essere sopra al Milan. Con il nuovo stadio possiamo raggiungere le big. I Della Valle ci sono anche se non presenti fisicamente."

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