Antognoni: "Chiesa fuori per scelta tecnica. Le scelte di Pioli non si discutono. Se Gil Dias dovesse fare gol..."
Giancarlo Antognoni ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:"Chiesa fuori credo sia una scelta tecnica, ha giocato tanto e un po' di riposo penso faccia bene anche a lui. Sulle scelte dell'a...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 12:04
Giancarlo Antognoni ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:
"Chiesa fuori credo sia una scelta tecnica, ha giocato tanto e un po' di riposo penso faccia bene anche a lui. Sulle scelte dell'allenatore non si può disquisire: se Gil Dias dovesse fare gol allora porteremo gli elogi a Pioli. Non mi aspettavo di essere sopra al Milan. Con il nuovo stadio possiamo raggiungere le big. I Della Valle ci sono anche se non presenti fisicamente."