Report medico ACF, Gil Dias si fa male con il Portogallo. Frattura al dito del piede
Nazionale amara per Gil Dias. Il giocatore portoghese si è fatto male giocando con la sua nazionale. Ecco il report della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2017 12:56
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gil Dias, nel corso della partita Bosnia-Portogallo, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, a seguito di uno scontro di gioco ha riportato una frattura composta della falange prossimale del quinto dito del piede sinistro.
Il calciatore farà rientro oggi a Firenze e inizierà le terapie del caso. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.