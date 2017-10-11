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Report medico ACF, Gil Dias si fa male con il Portogallo. Frattura al dito del piede

Nazionale amara per Gil Dias. Il giocatore portoghese si è fatto male giocando con la sua nazionale. Ecco il report della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2017 12:56
Report medico ACF, Gil Dias si fa male con il Portogallo. Frattura al dito del piede - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gil Dias, nel corso della partita Bosnia-Portogallo, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, a seguito di uno scontro di gioco ha riportato una frattura composta della falange prossimale del quinto dito del piede sinistro.

Il calciatore farà rientro oggi a Firenze e inizierà le terapie del caso. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.

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