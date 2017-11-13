Brovarone: "Chiesa rinnova. Con Pradè e Macia vendevi ma compravi talenti. Se perdi Berna e arriva Gil Dias..."

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato e grande tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La notizia vera è che Chiesa sta rinnovando con la Fiorentina spero che si arrivi su...

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato e grande tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La notizia vera è che Chiesa sta rinnovando con la Fiorentina spero che si arrivi subito alla definizione. Su di lui ci sono tutte le squadre, non solo l’Inter ma anche Manchester United e altri top club europei. Ma perchè non può succedere che un ragazzo di talento rimane da noi 8 anni?

Purtroppo siamo in una forma di stasi evolutiva, con Pradè e Macia tu vendevi giocatori importanti ma prendevi altri talenti che potevano sbocciare a Firenze. Ma se vendi Bernardeschi e al suo posto prendi Gil Dias, la gente si arrabbia e ha ragione. Noi non siamo l’Atalanta, e invece ormai nella condizione di adesso se un ragazzo esplode nella Fiorentina, sei destinato a perderlo"