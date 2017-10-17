Gil Dias si gode Firenze anche da infortunato: ecco la foto stupenda pubblicata su Instagram

Mente lavora duro per il suo recupero, il talento portoghese si gode Firenze.

Gil Dias è purtroppo fermo ai box a causa di un infortunio, di cui è stato vittima mentre si trovava con la sua nazionale under 21 portoghese. Lo rivedremo in campo con la Fiorentina presumibilmente tra una ventina di giorni circa, ma mentre lavora duro per il suo recupero ha il tempo anche di godersi la straordinaria bellezza della città di Firenze.

Ecco la foto pubblicata quest'oggi dal talento lusitano sul proprio profilo Instagram.