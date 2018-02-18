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Simeone si divora un goal, Gil Dias sfiora il 2-0: la Fiorentina costruisce occasioni a Bergamo

La Fiorentina continua a condurre per 0-1 a Bergamo, per effetto del goal firmato al 16' da Badelj. Prima e dopo, però, altre due clamorose occasioni per i viola. Al 6' è Simeone che si divora il vant...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 18:26
Simeone si divora un goal, Gil Dias sfiora il 2-0: la Fiorentina costruisce occasioni a Bergamo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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La Fiorentina continua a condurre per 0-1 a Bergamo, per effetto del goal firmato al 16' da Badelj. Prima e dopo, però, altre due clamorose occasioni per i viola. Al 6' è Simeone che si divora il vantaggio, mandando al bar il diretto marcatore e entrando in area: ma una volta a tu per tu con Gollini spara incredibilmente alto. Al 27' grande chance per il 2-0: Simeone serve Gil Dias che conclude a giro, con la sfera che esce di un niente al lato del palo di Gollini.

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