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Gil Dias su Facebook: "Molto felice di indossare una maglia storica, grazie Fiorentina!"

Il neo acquisto viola, Gil Dias in arrivo oggi a Firenze per sostenere le visite mediche ha voluto ringraziare la Fiorentina tramite il suo profilo ufficiale di Facebook queste le parole riportate nel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2017 11:46
Gil Dias su Facebook: "Molto felice di indossare una maglia storica, grazie Fiorentina!" -
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Il neo acquisto viola, Gil Dias in arrivo oggi a Firenze per sostenere le visite mediche ha voluto ringraziare la Fiorentina tramite il suo profilo ufficiale di Facebook queste le parole riportate nel post che lo raffigurano con la maglia viola e la scelta del numero, il 31: "Molto felice e orgoglioso di indossare la maglia di un club così storico. Grazie AC Fiorentina!".

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