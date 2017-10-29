Corriere dello Sport, sarà staffetta tra Gil Dias ed Eysseric per sostituire Cyril Thereau a Crotone

Le novità della Fiorentina a Crotone dovrebbero essere solo due e il condizionale spiega tutto.Una è sicura, Thereau è infortunato e serve quindi il sostituto per completare il tridente offensivo. Il...

A cura di Redazione Labaroviola 29 ottobre 2017 11:01

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric

Condividi