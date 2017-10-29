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Corriere dello Sport, sarà staffetta tra Gil Dias ed Eysseric per sostituire Cyril Thereau a Crotone

Le novità della Fiorentina a Crotone dovrebbero essere solo due e il condizionale spiega tutto.Una è sicura, Thereau è infortunato e serve quindi il sostituto per completare il tridente offensivo. Il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2017 11:01
Corriere dello Sport, sarà staffetta tra Gil Dias ed Eysseric per sostituire Cyril Thereau a Crotone - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
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Le novità della Fiorentina a Crotone dovrebbero essere solo due e il condizionale spiega tutto.
Una è sicura, Thereau è infortunato e serve quindi il sostituto per completare il tridente offensivo. Il ballottaggio per l’ultimo posto in attacco è tra Gil Dias ed Eysseric, però senza un favorito chiaro: può giocare il portoghese dall’inizio, così come l’ex Nizza, e in entrambi i casi è comunque immaginabile una staffetta per garantirsi sempre il massimo apporto da due calciatori che non sono al 100% della condizione per motivi differenti.

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