Corriere dello Sport, sarà staffetta tra Gil Dias ed Eysseric per sostituire Cyril Thereau a Crotone
Le novità della Fiorentina a Crotone dovrebbero essere solo due e il condizionale spiega tutto.Una è sicura, Thereau è infortunato e serve quindi il sostituto per completare il tridente offensivo. Il...
Le novità della Fiorentina a Crotone dovrebbero essere solo due e il condizionale spiega tutto.
Una è sicura, Thereau è infortunato e serve quindi il sostituto per completare il tridente offensivo. Il ballottaggio per l’ultimo posto in attacco è tra Gil Dias ed Eysseric, però senza un favorito chiaro: può giocare il portoghese dall’inizio, così come l’ex Nizza, e in entrambi i casi è comunque immaginabile una staffetta per garantirsi sempre il massimo apporto da due calciatori che non sono al 100% della condizione per motivi differenti.
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