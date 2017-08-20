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La probabile formazione viola per questa sera, un solo grande dubbio. In attacco gioca Gil Dias con Simeone

Sarà il 4-2-3-1 il modulo scelto da Stefano Pioli per la prima a San Siro. Come terzino destro gioca Tomovic, già bocciato Bruno Gaspar?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 11:27
La probabile formazione viola per questa sera, un solo grande dubbio. In attacco gioca Gil Dias con Simeone - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
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Quotidiani quasi tutti d'accordo per la formazione della Fiorentina che questa sera incontrerà l'inter a San Siro, unico dubbio sulla fascia sinistra il ballottaggio tra Maxi Olivera e Biraghi. A destra fuori Bruno Gaspar e dentro Tomovic. Questa la probabile formazione viola:

Sportiello; Tomovic, Vitor Hugo, Astori, Maxi Olivera; Veretout, Sanchez; Benassi, Eysseric, Gil Dias; Simeone.

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