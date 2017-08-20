La probabile formazione viola per questa sera, un solo grande dubbio. In attacco gioca Gil Dias con Simeone
Sarà il 4-2-3-1 il modulo scelto da Stefano Pioli per la prima a San Siro. Come terzino destro gioca Tomovic, già bocciato Bruno Gaspar?
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 11:27
Quotidiani quasi tutti d'accordo per la formazione della Fiorentina che questa sera incontrerà l'inter a San Siro, unico dubbio sulla fascia sinistra il ballottaggio tra Maxi Olivera e Biraghi. A destra fuori Bruno Gaspar e dentro Tomovic. Questa la probabile formazione viola:
Sportiello; Tomovic, Vitor Hugo, Astori, Maxi Olivera; Veretout, Sanchez; Benassi, Eysseric, Gil Dias; Simeone.