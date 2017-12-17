Terzo ed ultimo cambio: fuori Benassi dentro Gil Dias
Ultimo cambio in casa Viola: fuori Benassi e dentro Gil Dias per tentare di sfangare questa partita ostica. Prova che lascia a desiderare anche per Benassi. Vedremo adesso cosa combinerà il portoghese...
A cura di Gabriele Caldieron
17 dicembre 2017 16:27
Ultimo cambio in casa Viola: fuori Benassi e dentro Gil Dias per tentare di sfangare questa partita ostica. Prova che lascia a desiderare anche per Benassi. Vedremo adesso cosa combinerà il portoghese negli ultimi minuti rimanenti. Siamo al 31’
Gabriele Caldieron