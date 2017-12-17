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Terzo ed ultimo cambio: fuori Benassi dentro Gil Dias

Ultimo cambio in casa Viola: fuori Benassi e dentro Gil Dias per tentare di sfangare questa partita ostica. Prova che lascia a desiderare anche per Benassi. Vedremo adesso cosa combinerà il portoghese...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
17 dicembre 2017 16:27
Terzo ed ultimo cambio: fuori Benassi dentro Gil Dias - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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Ultimo cambio in casa Viola: fuori Benassi e dentro Gil Dias per tentare di sfangare questa partita ostica. Prova che lascia a desiderare anche per Benassi. Vedremo adesso cosa combinerà il portoghese negli ultimi minuti rimanenti. Siamo al 31’

Gabriele Caldieron

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