Gil Dias e la sua scommessa per la Fiorentina. Corvino si fida di lui, il riscatto sarà di 20 milioni di euro

Il classe 96 portoghese è arrivato dal Monaco. Di lui dicono sia un predestinato, il suo procuratore è il più potente del mondo

A cura di Redazione Labaroviola 10 ottobre 2017 13:14

Gil Dias, Benassi, Bruno Gaspar Verona Fiorentina

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