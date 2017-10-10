Gil Dias e la sua scommessa per la Fiorentina. Corvino si fida di lui, il riscatto sarà di 20 milioni di euro
Il classe 96 portoghese è arrivato dal Monaco. Di lui dicono sia un predestinato, il suo procuratore è il più potente del mondo
Arriva dalla scuderia del potente procuratore Jorge Mendes e questo basterebbe per certificare come sia un talento da tenere sott’occhio. La Fiorentina e Corvino ci credono, a tal punto da aver accettato un prestito biennale con riscatto a 20 milioni di euro. Cifra importante come l’interrogativo: varrà tutti questi soldi alla fine delle due stagioni? Come detto, il direttore generale dell’area tecnica giura sulle sue capacità. Pare essere un predestinato e con la non trascurabile qualità di lavorare con applicazione. Pioli potrebbe essere il maestro giusto per farlo crescere e diventare letale sulla corsia, più concreto di quel Tello che i viola non hanno riscattato in estate.
La Nazione