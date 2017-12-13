Convocati: Gil Dias out a causa di una forte contusione al piede. Le scelte di Pioli...
È stata da poco diramata la lista ufficiale dei convocati per la partita di Coppa Italia che questo pomeriggio, alle ore 17.30, vedrà la Fiorentina ricevere la Sampdoria di Marco Giampaolo. Queste le...
È stata da poco diramata la lista ufficiale dei convocati per la partita di Coppa Italia che questo pomeriggio, alle ore 17.30, vedrà la Fiorentina ricevere la Sampdoria di Marco Giampaolo. Queste le scelte di Stefano Pioli, rese note tramite un comunicato emesso dal media ufficiale di ACF Fiorentina.
Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Khouma Babacar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo.
Il calciatore Gil Dias, a scopo precauzionale, non sarà tra i convocati della partita di stasera a causa di una forte contusione al piede rimediata nell’ultima sessione di allenamento.
Fonte: violachannel.tv