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Di Chiara: "Gil Dias ed Eysseric due zavorre. Simeone e Babacar rimangono sempre incompatibili..."

L'ex calciatore Alberto di Chiara ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "La squadra è stata ultimata in chiusura di mercato, Pioli ha avuto poco tempo per lavorare. Quando la squadra cala fisicament...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2018 16:05
Di Chiara: "Gil Dias ed Eysseric due zavorre. Simeone e Babacar rimangono sempre incompatibili..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar, Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar, Gil Dias
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L'ex calciatore Alberto di Chiara ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "La squadra è stata ultimata in chiusura di mercato, Pioli ha avuto poco tempo per lavorare. Quando la squadra cala fisicamente il rendimento ne risente sempre. Gil Dias ed Eysseric? Hanno qualità tecniche ma non hanno fatto vedere ancora nulla, fin qui sono stati due acquisti che sono diventate zavorre piuttosto che valori aggiunti. Simeone e Babacar? Non sono compatibili, insieme non riescono a giocare: Babacar dal primo minuto fatica sempre".

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