Gil Dias carica la squadra in vista del Chievo: ''1 day left''

Conto alla rovescia su Instagram per Gil Dias, che ha voluto caricare sé stesso e la squadra in vista del match contro il Chievo Verona di domani, al Bentegodi. "1 day left" è stata la scritta dell'es...

A cura di Redazione Labaroviola 30 settembre 2017 17:41

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi