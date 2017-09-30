Gil Dias carica la squadra in vista del Chievo: ''1 day left''
Conto alla rovescia su Instagram per Gil Dias, che ha voluto caricare sé stesso e la squadra in vista del match contro il Chievo Verona di domani, al Bentegodi. "1 day left" è stata la scritta dell'es...
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2017 17:41
Conto alla rovescia su Instagram per Gil Dias, che ha voluto caricare sé stesso e la squadra in vista del match contro il Chievo Verona di domani, al Bentegodi. "1 day left" è stata la scritta dell'esterno, pronto alla gara di domani contro i gialloblu di Maran.