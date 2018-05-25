Gil Dias tornerà al Monaco. Sottil promosso in prima squadra al suo posto?

Gil Dias verrà presto rispedito al mittente. Il ragazzo portoghese è stato molto discontinuo durante l'arco della stagione. Ha mostrato sicuramente alcune potenzialità ma allo stesso tempo non si è di...

Gil Dias verrà presto rispedito al mittente. Il ragazzo portoghese è stato molto discontinuo durante l'arco della stagione. Ha mostrato sicuramente alcune potenzialità ma allo stesso tempo non si è dimostrato per niente un giocatore affidabile. Considerando anche il riscatto molto alto la Fiorentina avrebbe deciso di non riscattarlo.

Fermo restando che la Fiorentina sta comunque cercando un esterno poichè la sostituzione di Bernardeschi la scorsa estate non è riuscita, al posto di Gil Dias in prima squadra potrebbe essere aggregato Riccardo Sottil. Il ragazzo è stato seguito costantemente durante l'anno dal mister Pioli e anche il mister della primavera Bigica ne ha dato un ottimo responso.

Il ragazzo verrà testato molto attentamente da Pioli nel ritiro di Moena. Molto probabilmente a Sottil sarà concesso di giocare nelle amichevole maggiormente importanti del pre campionato per testarlo contro avversari importanti. Una decisione definitiva verrà dunque presa a mercato inoltrato. La non partecipazione alle coppe europee favorirà comunque l'inserimento di giovani nella rosa.

Lorenzo Bigiotti