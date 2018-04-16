Gazzetta dello Sport: Gil Dias ha stufato. Nonostante il biennale andrà via a Giugno

La Gazzetta Dello Sport sottolinea come Gil Dias abbia avuto diverse occasioni, ma ne ha sprecate tantissime. Anche contro la Spal, ieri, mandato in campo da Pioli, si è mangiato due occasioni fondame...

A cura di Redazione Labaroviola 16 aprile 2018 10:31

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias

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