Gazzetta dello Sport: Gil Dias ha stufato. Nonostante il biennale andrà via a Giugno
La Gazzetta Dello Sport sottolinea come Gil Dias abbia avuto diverse occasioni, ma ne ha sprecate tantissime. Anche contro la Spal, ieri, mandato in campo da Pioli, si è mangiato due occasioni fondame...
La Gazzetta Dello Sport sottolinea come Gil Dias abbia avuto diverse occasioni, ma ne ha sprecate tantissime. Anche contro la Spal, ieri, mandato in campo da Pioli, si è mangiato due occasioni fondamentali che avrebbero potuto riscrivere il suo futuro in maglia viola. Il prestito è biennale, e nonostante il diritto di riscatto stabilito dal Monaco sia di 20 milioni di euro, la volontà della dirigenza viola sembra essere quella di farlo tornare a casa già a Giugno per puntare su altro in vista della prossima stagione. Bocciatura quasi definitiva in vista dunque, secondo la Gazzetta.