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Gazzetta dello Sport: Gil Dias ha stufato. Nonostante il biennale andrà via a Giugno

La Gazzetta Dello Sport sottolinea come Gil Dias abbia avuto diverse occasioni, ma ne ha sprecate tantissime. Anche contro la Spal, ieri, mandato in campo da Pioli, si è mangiato due occasioni fondame...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2018 10:31
Gazzetta dello Sport: Gil Dias ha stufato. Nonostante il biennale andrà via a Giugno - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Rassegna Stampa
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La Gazzetta Dello Sport sottolinea come Gil Dias abbia avuto diverse occasioni, ma ne ha sprecate tantissime. Anche contro la Spal, ieri, mandato in campo da Pioli, si è mangiato due occasioni fondamentali che avrebbero potuto riscrivere il suo futuro in maglia viola. Il prestito è biennale, e nonostante il diritto di riscatto stabilito dal Monaco sia di 20 milioni di euro, la volontà della dirigenza viola sembra essere quella di farlo tornare a casa già a Giugno per puntare su altro in vista della prossima stagione. Bocciatura quasi definitiva in vista dunque, secondo la Gazzetta.

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