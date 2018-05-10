FOTO: La Fiorentina festeggia la vittoria col Napoli. Vlahovic canta Cutugno
Ieri sera la squadra si è riunita per fare gruppo e festeggiare le splendide vittorie ottenute contro Napoli e Genoa.Simeone dopo le tre reti realizzate contro il Napoli per festeggiare ha deciso di o...
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2018 12:50
Ieri sera la squadra si è riunita per fare gruppo e festeggiare le splendide vittorie ottenute contro Napoli e Genoa.
Simeone dopo le tre reti realizzate contro il Napoli per festeggiare ha deciso di offrire la cena a tutta la squadra. Il neo arrivo Vlahovic, come ha mostrato una storia di Gil Dias su Instagram ha canto "L'Italiano" di Toto Cutugno mostrandosi integrato al meglio.
Ennesima dimostrazione di coesione per la squadra viola.