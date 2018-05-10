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FOTO: La Fiorentina festeggia la vittoria col Napoli. Vlahovic canta Cutugno

Ieri sera la squadra si è riunita per fare gruppo e festeggiare le splendide vittorie ottenute contro Napoli e Genoa.Simeone dopo le tre reti realizzate contro il Napoli per festeggiare ha deciso di o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2018 12:50
FOTO: La Fiorentina festeggia la vittoria col Napoli. Vlahovic canta Cutugno -
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Simeone
Vlahovic
Gil Dias
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Ieri sera la squadra si è riunita per fare gruppo e festeggiare le splendide vittorie ottenute contro Napoli e Genoa.

Simeone dopo le tre reti realizzate contro il Napoli per festeggiare ha deciso di offrire la cena a tutta la squadra. Il neo arrivo Vlahovic, come ha mostrato una storia di Gil Dias su Instagram ha canto "L'Italiano" di Toto Cutugno mostrandosi integrato al meglio.

Ennesima dimostrazione di coesione per la squadra viola.

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