FOTO: La Fiorentina festeggia la vittoria col Napoli. Vlahovic canta Cutugno

Ieri sera la squadra si è riunita per fare gruppo e festeggiare le splendide vittorie ottenute contro Napoli e Genoa.Simeone dopo le tre reti realizzate contro il Napoli per festeggiare ha deciso di o...

A cura di Redazione Labaroviola 10 maggio 2018 12:50

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