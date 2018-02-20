Repubblica: "caso" Gil Dias, valorizzazione per conto terzi. Il bene del Monaco o quello della Fiorentina?

La Repubblica si sofferma oggi anche sulla posizione di Gil Dias: l'esterno lusitano è arrivato in prestito per due anni con un riscatto di 20 milioni fissato al 2019. Per il quotidiano, il calciatore...

La Repubblica si sofferma oggi anche sulla posizione di Gil Dias: l'esterno lusitano è arrivato in prestito per due anni con un riscatto di 20 milioni fissato al 2019. Per il quotidiano, il calciatore è arrivato in riva all'Arno anche e soprattutto grazie ai buoni uffici del mega procuratore Jorge Mendes con Carlos Freitas. Per Repubblica è stato quindi Mendes a premere affinché andasse a Firenze perché al Monaco non giocava mai: in questo modo, ecco una valorizzare "per conto terzi". Il vantaggio finale sarà solo del Monaco?