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Repubblica: "caso" Gil Dias, valorizzazione per conto terzi. Il bene del Monaco o quello della Fiorentina?

La Repubblica si sofferma oggi anche sulla posizione di Gil Dias: l'esterno lusitano è arrivato in prestito per due anni con un riscatto di 20 milioni fissato al 2019. Per il quotidiano, il calciatore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2018 16:20
Repubblica: "caso" Gil Dias, valorizzazione per conto terzi. Il bene del Monaco o quello della Fiorentina? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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La Repubblica si sofferma oggi anche sulla posizione di Gil Dias: l'esterno lusitano è arrivato in prestito per due anni con un riscatto di 20 milioni fissato al 2019. Per il quotidiano, il calciatore è arrivato in riva all'Arno anche e soprattutto grazie ai buoni uffici del mega procuratore Jorge Mendes con Carlos Freitas. Per Repubblica è stato quindi Mendes a premere affinché andasse a Firenze perché al Monaco non giocava mai: in questo modo, ecco una valorizzare "per conto terzi". Il vantaggio finale sarà solo del Monaco?

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