Chiesa fuori? Scelta tecnica di Pioli, è stato preferito Gil Dias perchè più fresco. Il motivo..

Ha lasciato perplessi e sorpreso la notizia di Federico Chiesa messo fuori dai titolari per la partita cobtro contro il Milan di questo pomeriggio al Franchi di Firenze. Infatti non ci sono ragioni le...

A cura di Redazione Labaroviola 30 dicembre 2017 11:45

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa

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