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Chiesa fuori? Scelta tecnica di Pioli, è stato preferito Gil Dias perchè più fresco. Il motivo..

Ha lasciato perplessi e sorpreso la notizia di Federico Chiesa messo fuori dai titolari per la partita cobtro contro il Milan di questo pomeriggio al Franchi di Firenze. Infatti non ci sono ragioni le...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 11:45
Chiesa fuori? Scelta tecnica di Pioli, è stato preferito Gil Dias perchè più fresco. Il motivo.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Ha lasciato perplessi e sorpreso la notizia di Federico Chiesa messo fuori dai titolari per la partita cobtro contro il Milan di questo pomeriggio al Franchi di Firenze. Infatti non ci sono ragioni legate ad infortuni per questa esclusione bensì la volontà di Stefano Pioli di mettere titolare Gil Dias perchè in questo momento più fresco rispetto al classe 97. Il tecnico aveva detto "Federico ha dato tanto" una frase che è stata il preludio dell'esclusione.

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