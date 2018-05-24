La Nazione, rimandati al mittente i prestiti di Gil Dias, Falcinelli e Lo Faso. Per il classe '98 però...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione, i prestiti di Gil Dias e Falcinelli verranno rispediti al mittente nonostante sia valido anche per la prossima stagione. Entrambi gli atle...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione, i prestiti di Gil Dias e Falcinelli verranno rispediti al mittente nonostante sia valido anche per la prossima stagione. Entrambi gli atleti hanno compreso che a Firenze per loro lo spazio è poco e vogliono andare altrove per aver modo di giocare con continuità. Stesso discorso vale per Simone Lo Faso. Il classe '98 è in prestito dal Palermo con un diritto di riscatto a favore della Fiorentina per una cifra che ammonta a circa 2.5mln ma la società gigliata non lo eserciterà. Il Palermo per il ragazzo ha ricevute diverse offerte e tornerà alla casa base per valutare altre situazioni.